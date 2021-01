Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rally, festeggiando l'inizio formale dell'era Biden, nel giorno del Giuramento del nuovo Presidente degli Stati uniti. Ilavanza a 31.188 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,39%. Ottima la prestazione del(+2,31%); come pure, in netto miglioramento l'(+1,77%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,61%),(+2,26%) e(+2,02%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,47%.del Dow Jones,(+3,59%),(+3,24%),(+2,54%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,29%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,27%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,88%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,84%),(+5,37%),(+5,34%) e(+4,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,87%.In caduta libera, che affonda del 2,55%.