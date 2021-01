Wall Street resta al palo dopo nuovi record vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue senza grandi scossoni la borsa di Wall Street che sembra riprendere fiato, oggi, dopo i nuovi record toccati la vigilia in scia all'. Dopo i festeggiamenti, infatti, gli investitori sono tornati a fare i conti con le evoluzioni della pandemia, i ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini e l'aumento dei contagi nonostante le misure di lockdown in vari Paesi. In Europa, intanto, come previsto lanon ha annunciato nuovi interventi, ma ha avvertito sui rischi per l'outlook economico a causa degli impatti della seconda ondata della pandemia.Tra gli indici statunitensi, ilsosta intorno alla parità e si attesta a 31.149 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.849 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,48%); sui livelli della vigilia l'(+0,18%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,83%) e(+0,70%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,94%),(-1,35%) e(-0,87%).Al top tra i(+3,15%),(+2,06%),(+1,93%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.Crolla, con una flessione del 2,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,26%),(+9,80%),(+6,90%) e(+3,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,33%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,91%.In caduta libera, che affonda del 2,48%.