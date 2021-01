WIIT, rinnovo di contratto da 6,9 milioni per servizi cloud a gruppo internazionale

WIIT

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR del mercato MTA, ha firmato ildel contratto esistente, per un valore complessivo di circa, con un gruppo leader a livello internazionale nel settore dei servizi di Business Process Outsourcing. Il nuovo accordo comprende anche l’accesso alla piattaforma di Smart Working as a service di WIIT per oltre 1000 persone."Il rinnovo e l’estensione di questo contratto dimostrano come, anche in Italia, il Cloud rappresenti sempre di più l’abilitatore alla trasformazione digitale, non solo delle aziende, ma anche di tutte le società che erogano a loro volta servizi ai clienti, ha commentato"La rinnovata fiducia di un cliente così prestigioso, e in un segmento ad alto potenziale, conferma la crescente credibilità e unicità di WIIT nel mondo deiper applicazioni critiche e la capacità di tutto il team di soddisfare esigenze sempre più complesse", ha aggiunto Cozzi.