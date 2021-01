Coronavirus, stabile il rapporto di positività ma ancora tanti decessi

(Teleborsa) - Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 267.567) di cui 149.692 molecolari (ieri 162.453) e 115.036 test rapidi (ieri 105.114 ). Sostanzialmente stabile il(ieri 5,26%).Ilriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza ha raggiunto quota 2.441.854.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 28 in meno, 2.390 totali), sia quello deglicon sintomi, 354 in meno rispetto a ieri (sono 21.691 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(1.969), seguono con più di mille casi registrati(1.355),(1.347),(1.198),(1.141),(1.106) e(1.018).