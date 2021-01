Emergenza Covid, Inail conferma boom di contagi sul lavoro: sono 131 mila

(Teleborsa) -e la nuova impennata dei contagi in autunno, durante ladella pandemia, hanno fatto volare anche iche hanno raggiunto quota, dopo aver registrato un aumento piuttosto marcato a novembre (mese dei record) e dicembre. E' quanto emerge dall'ultimo, secondo cui la maggior parte delle denunce (il 57,6%) si è concentrato nel trimestre ottobre-dicembre, per effetto della seconda ondata, più dura della prima.Una situazione causata anche dalle scelte del governo, che non ha disposto un lockdown generalizzato, come a marzo-aprile, ma chiusure a carattere locale con il modello a colori. Ciò non ha chiaramente contribuito a limitare i contagi come in primavera, quando erano operative solo le attività essenziali.Dal report Inail si apprende che isino al 31 dicembre sono statpervenute all’Istituto nel 2020 e altotali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data.Nel solo mese disi è registrato un incremento di 26.762 casi rispetto al mese di novembre (+25,7%), ma di questi solosono effettivamente riferiti a dicembre.è stato il mese peggiore dell'anno con uninfezioni segnalate all’Istituto.Oltre 7, sono concentrate nelcontro le circa 50mila (38,5%) del trimestre marzo-maggio. I mesi estivi tra la prima e la seconda ondata erano trascorsi con una situazione sotto controllo e medie al di sotto dei mille casi mensili fra giugno ed agosto, prima della leggera risalita di settembre (poco più di 1.800 casi).Ildei contagiati sono, la cui quota nel mese di dicembre sale al 71,6%.dall’inizio dell’epidemia è diper entrambi i sessi., pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all'Inail dall’inizio dell’anno, ma in questo caso è la prima ondata ad aver prodotto più decessi (il 79% del totale), mentre la percentuale è più bassa per la seconda ondata (18%). Si tratta in maggioranza die con un’età compresa tra iRispetto alle attività produttive coinvolte dalla pandemia,si registra nel settore della(25,2%) – ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – che registra anche il. La tecnici della salute è più coinvolta dai contagi con il 38,7% delle denunce (in tre casi su quattro sono donne), l’82,2% delle quali relative a infermieri, e il 10% dei casi mortali codificati. Seguono gli operatori socio-sanitari con il 19,2% delle denunce (l’80,9% sono donne), i medici con il 9,2% (il 48,0% sono donne), gli operatori socio-assistenziali con il 7,4% (l’85,1% donne) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7% (tre su quattro sono donne).L’analisi territoriale conferma che le: il 47,5% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 28,4%), il 23% nel Nord-Est (Veneto 9,7%), il 13,8% al Centro (Lazio 5,6%), l’11,5% al Sud (Campania 5,4%) e il 4,2% nelle Isole (Sicilia 2,7%). Lecon il maggior numero di contagi da inizio pandemia sonoBrescia e Varese (2,8%), Genova e Verona (2,6%), Bergamo, Cuneo e Monza e Brianza (2,1%).