Enel è una "super major" nelle rinnovabili. SocGen alza TP a 9,8 euro

Enel

(Teleborsa) - Lesaranno il principale driver della transizione energetica nei prossimi decenni, ma, a dispetto delle prospettive die nonostante la suanel settore delle rinnovabili sia la più elevata, in media 7,5 GW all'anno nei prossimi dieci anni.E' quanto sottolinea, che ha rivisto aldi Enel adagli 8,9 euro precedenti, confermando un giudizioPer gli analisti di SocGen, le azioni Enel continuano a negoziare con unorispetto al settore sia in termini di previsionisia sul rapportodel 2021 e 2022. In più, l'azienda offre un interessanterispetto al settore, con dividendi minimi garantiti sino al 2023.