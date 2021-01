Facebook è l'azienda tech che ha speso più in lobbying nel 2020

Facebook

(Teleborsa) - Sono oltrespesi danel 2020 per, numero che la pone davanti a tutte le altre grandi aziende tecnologiche per denaro investito per far. La società di Zuckerberg ha incrementato del 17,8% la sua spesa rispetto al 2019. I temi su cui Facebook ha fatto più pressione sono la riforma del copyright, l'integrità elettorale, la moderazione dei contenuti, l'immigrazione e le politiche fiscali internazionali.Subito dietro vienein aumento del 10,7% rispetto all'anno precedente, concentrata su questioni quali la banda larga, la proprietà intellettuale, la riforma postale e l'assistenza sanitaria., in calo rispetto ai 10,2 milioni dell'anno prima.quarta in assoluto, ha speso ilper attività di lobbying nel 2020 rispetto al 2019, per un totale diLa società ha coinvolto il Congresso nella regolamentazione della pubblicità online, nella privacy digitale degli studenti, nel tracciamento dei contatti in caso di pandemia e sulla concorrenza., che si è registrata per la lobby nel 2019 e ha speso meno di 300.000 dollari quell'anno, ha spesonel 2020, con un. Ha fatto pressioni su questioni tra cui un disegno di legge inteso a vietare a TikTok e la moderazione dei contenuti.