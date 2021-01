Ford richiamerà 3 milioni di veicoli per problemi agli airbag

Ford

(Teleborsa) -richiameràstatunitensi e canadesi per problemi agli airbag, in un'operazione che costerà alla casa automobilistica statunitense oltreGli airbag presentano problemi di sicurezza e sono collegati allae al ferimento di altre 400 che sono rimaste cieche o mutilate. La decisione arriva dopo che la National Highway Traffic Safety Administration martedì ha respinto il report di Ford secondo cui questa versione degli airbag non avrebbe avuto bisogno di sostituzione.Gli airbag a rischio sono realizzati dal, ormai in bancarotta e nelle precedenti versioni presentavano difetti tecnici che li facevano esplodere. Anche se gli airbag Takata utilizzati da Ford sono unale autorità USA li considerano ancora un rischio e hanno invitato a richiamare i veicoli.