L'avviso di Moody's all'Italia: con governo debole aumentano i rischi sul rating

(Teleborsa) - La crisi che ha travolto ilnell'ultima settimana rischia di mettere quest'ultimo in seria difficoltà nell'affrontare le sfide post pandemia e nell'utilizzo "efficace" e "tempestivo" delle risorse che arriveranno dall'Unione europea. L'allarme lo ha lanciato l'agenzia di ratingnell'ultimo rapporto pubblicato sulla situazione politica italiana.Nel report "Una maggioranza più fragile intensifica le sfide delle politiche post-pandemiche", infatti, l'agenzia di rating mette in guardia il governo sulle conseguenze che la sua debolezza può avere nel mettere in pratica unin grado di aumentare il suo potenziale dia lungo termine. Debolezza che si potrebbe tradurre in una "pressione al ribasso sul suo" visto che tali misure si inquadrano in una "più ampia strategia per ridurre il rapportonel tempo".Sebbene l'ipotesi dirisulti improbabile anche secondo Moody's, la prospettiva delineata è quella di un governo indebolito che "deve affrontare sfide politiche ardue sia nella gestione della fase attuale della pandemia sia nell'assicurare un efficace e tempestivo utilizzo dei fondi Ue, fondamentali per migliorare il basso potenziale di crescita dell'Italia". L'agenzia di rating ricorda che l'Italia "riceverà più di 200 miliardi di euro, circa il 12% del PIL atteso nel 2021, in sovvenzioni e prestiti entro il 2026 dal piano(Ngeu) e sarà il principale destinatario nell’Ue in termini nominali", risorse pari a più di cinque anni di spesa per investimenti pubblici.Per renderle produttive però, gli analisti di Moody's sottolineano la necessità che le autorità italiane seguano "le misure pianificate per snellire i processi di investimento pubblico e per migliorare l’efficienza degli appalti pubblici e della pubblica amministrazione in generale".delle risorse per l'agenzia di rating sono questioni "di fondamentale importanza", dato anche il "debole" tasso di assorbimento dei fondi strutturali dell’Ue da parte dell’Italia.