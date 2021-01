Accordo Cattolica-Generali, Consob avvia accertamenti su insider trading

Cattolica

(Teleborsa) - Laha avviato accertamenti, per possibile, in merito all'siglata la scorsa estate. L'authority di Borsa la scorsa settimana, avrebbe recapitato una, a Cattolica con la quale chiederebbe di ricostruire "dettagliatamente" l'iter che ha portato all' accordo (Generali diventerà primo azionista con la trasformazione di SpA di Cattolica), chiedendo i dati delle persone che hanno lavorato all'operazione e la cronologia delle attività e degli incontri che hanno portato all'intesa.Nella lettera a Cattolica, la Consob avrebbe chiesto i dati dei, di tutti i consulenti legali, fiscali e finanziari assoldati, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, delle modalità e dei tempi del suo conferimento.Questa, per Cattolica, sarebbe la seconda grana in poche settimane, dopo i rilievi dell'IVASS , l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. L'IVASS ha chiesto una "significativae un rafforzamento del sistema di governance.