Borsa Italiana e Finlombarda siglano intesa per sviluppo minibond su ExtraMOT PRO

(Teleborsa) -, società finanziaria di Regione Lombardia, hanno sottoscritto unvolto a promuovere e sviluppare leofferte dal mercatodi Borsa Italiana e di quelle di finanziamento offerte da Finlombarda con i prodotti dell’area Corporate Banking con particolare riferimento alloL’accordo prevedetra cuicongiunti nei confronti delle società e dei principali stakeholder sul territorio di riferimento."Consapevoli del nostro ruolo centrale nell'ecosistema finanziario, siamo felici di collaborare con Finlombarda alla promozione di strumenti come quello del minibond a supporto delle PMI", ha affermato l'Amministratore delegato di Borsa Italia,, ricordando il successo dello strumento minibond fra le PMI."Il protocollo di intesa siglato con Borsa Italiana risponde alla volontà di Finlombarda di favorire un'azione sinergica tra i principali attori dell'ecosistema finanziario per creare le condizioni favorevoli al rilancio economico delle imprese lombarde", ha commentato Michele Vietti, Presidente di Finlombarda.ExtraMOT PRO3 è il segmento obbligazionario di Borsa Italiana. Oggi conta 452 strumenti quotati da 269 emittenti appartenenti a 10 diversi settori, per unadi euro, ed ha l'obiettivo didelle imprese e facilitarneFinlombarda, attraverso l’area, finanzia la crescita delle imprese lombarde in Italia e all’estero attraverso la sottoscrizione di minibond in partnership con investitori istituzionali nell’ambito dellche prevede un plafond didella finanziaria regionale.