Borse asiatiche positive a inizio ottava. Tokyo chiude in rialzo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sulla speranza che il nuovopossa contribuire alla ripresa economica, a dispetto della durata prolungata e dell'impatto del. Occhi puntati questa settimana sule sul consueto incontro annuale diregistra in chiusura un guadagno frazionale suldello 0,67%; sulla stessa linea, mentre il To9pix avanza dello 0,19%. Più brillanteche porta a casa un progresso del 2,28%.Bene anche le borse cinesi, conche sale dello 0,61% ein vantaggio dello 0,53%. Viaggia in controtendenzache cede lo 0,45%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, balza(+2,02%), mentre sono in rosso(-1,39%),(-0,26%),(-0,26%),(-0,25%).Piatta, che mostra un piccolo scarto dello 0,02%; guadagni frazionali per(+0,46%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%.Il rendimento dell'scambia allo 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,16%.