CFT, autorità spagnola dà via libera a OPA di ATS Automation Holdings Italy

(Teleborsa) - L'ha dato il via libera all'operazione di, società interamente e indirettamente controllata da ATS Automation Tooling Systems Inc. con sede in Ontario, Canada. L'autorità spagnola ha comunicato che l'offerta non è soggetta ad autorizzazione e pertanto laIl gruppoè leader nelle soluzioni di automazione e opera nella pianificazione, progettazione, costruzione, messa in opera e manutenzione di sistemi automatizzati di produzione e assemblaggio. Fondata nel 1945 e con sede a Parma,, con 140 brevetti, è leader tecnologico nelle promettenti nicchie di mercato dello smistamento, lavorazione e confezionamento di prodotti alimentarti freschi.