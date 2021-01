Commercialisti, Puccio: "Puntiamo su formazione e innovazione"

(Teleborsa) - "Formazione, informazione, analisi e ricerca, che declineremo con modalità innovative e digital-friendly". Queste, come ha spiegatole "quattro direttrici principali intorno alle quali si muoverà l’azione della Fondazione Centro Studi Ungdcec"."Non a caso, – ha sottolineato Puccio – abbiamo già aperto un dialogo con importanti players interessati a una collaborazione a lungo termine con la nostra Fondazione. Saranno, ma sono convinto che serviranno a portare ulteriore lustro all’associazione. È un privilegio presiedere l’attuale governance della Fondazione. Il programma di lavoro che abbiamo definito, in continuità con i valori e i principi che da sempre ci ispirano, è ambizioso e innovativo".Nel corso del primo Consiglio di amministrazione è stata assegnata la carica di segretario, che verrà ricoperta da, già vicepresidente Ungdcec, e quella di tesoriere, per la quale è stato confermatoin continuità con il precedente mandato.Il Consiglio è composto inoltre daAmedeo Di Pretoro, Giancarlo Falco, Carmelo Mantineo, Fabio Sansalvadore e Sebastiano Zanette.