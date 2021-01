Credem, il calendario finanziario del 2021

Istituto di credito

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Approvazione dei risultati preliminari individuali e consolidati al 31.12.2020CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2020Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31.03.2021CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2021CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2021Credito Emiliano ha segnalato inoltre che non sono state ancora fissate le date di eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari e che, al fine di assicurare continuità e regolarità di informazioni alla comunità finanziaria, intende continuare a pubblicare su base volontaria, un’informativa finanziaria periodica aggiuntiva rispetto alla relazione finanziaria annuale e semestrale.