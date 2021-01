D'Amico continua il riacquisto di azioni proprie

D'Amico

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 14 e il 22 gennaio 2021, complessivamente, corrispondenti allo 0,105% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 0,0936 euro per azione per un corrispettivo complessivo di 122.217,85 euro.Al 22 gennaio DIS detiene 18.326.911 azioni proprie, corrispondenti all'1,48% del capitale sociale.Gli acquisti sono stati eseguiti in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2019 e nel rispetto dell’autorizzazione conferita dell’Assemblea degli Azionisti della Società in data 20 aprile 2016.A Piazza Affari, oggi,allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,22%.