Dea Capital, operatività sul buy-back

DeA Capital

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2020, in data 22 gennaio 2021, complessivamente(pari allo 0,001% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,1495 euro, per un controvalore complessivo di 4.389,94 euroA seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 7.020.930 azioni proprie pari al 2,6334% del capitale sociale.Sul listino milanese, intanto,si muove al ribasso con i prezzi allineati a 1,148 euro, per una discesa dell'1,54%.