Ferrari, il calendario finanziario del 2021

Cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) - Ilha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Risultati consolidati del IV trimestre e dell’esercizio 2020Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020CDA: Risultati consolidati del I trimestre 2021CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2021CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2021ha inoltre comunicato che in occasione dellasono previstecon gli analisti finanziari.