Governo, crisi si avvita. E c'è il nodo giustizia

(Teleborsa) - Dopo ilin- ottenuto con- l'obiettivo dichiarato era cercare di ampliare laOperazione alquantoche, infatti,tanto che lascoppiata nel mezzo dellasomiglia sempre più alladi un film, giunta a quello che cinematograficamente si chiamain cui- I vertici Dem ribadiscono il, ma aumentano i parlamentari Pd che non sono disposti ache resiste e cerca di evitare dimissioni e reincarico per un Conte ter, ipotesi però che prende quota non potendo contare sull'arrivo in tempi stretti di nuovi. "Ho fatto quello che potevo - dice in una intervista a la Repubblicapresidente di Centro Democratico e tra i principali promotori dei "costruttori" - ma i numeri restano incerti e a questo Paese non serve una maggioranza raccogliticcia. A Conte ho suggerito un gesto di chiarezza:E se non ci riesce, si va al voto. Per vincere".I margini si fanno sempre più stretti.non possiamo farlo per tutelare l'Italia e la posizione italiana in Europa. Con Fi è diverso, ma la domanda va fatta a loro, sono loro che sono alleati con i sovranisti", dice il Ministroa SkyTg24 ribadendo "che non è possibile pensare ad un governo con tutti dentro in quanto "ci sono cose su cui non si media". E su Renzi: "Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, non è questo il nodo. Il problema di fondo e non farlo con un ricatto come condizione. Non è accettabile e non è accettabile facendolo ritirando i ministri".Il tempo sta per scadere.ammette anche il Ministro degli Esteria Mezz'ora in più su Rai3. "Solo che in tempi normali si poteva votare anche ogni anno, in questi tempi ci giochiamo Recovery, vaccini e futuro della ripresa economica", ha aggiunto.- Logià mercoledì sulla relazione deltanto che si ipotizza uno slittamento a giovedì per guadagnare tempo. I pentastellati, intanto, fanno quadrato attorno al ministro. "Il Paese sta attraversando un momento complicato, ma anche in questo difficile anno, dove i tribunali sono rimasti chiusi a causa della pandemia, la giustizia non si è mai fermata ed è stato portato avanti un grande lavoro per aumentare notevolmente la digitalizzazione del processo". Così in una nota di deputati e le deputate del MoVimento 5 Stelle, componenti della commissione Giustizia della Camera. ", senza nemmeno averla ascoltata".