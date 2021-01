IREN, il calendario finanziario del 2021

Utility emiliana

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2020; Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021-2023 e determinazione relativi compensi (unica convocazione)CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021Il dividendo del 2020, che sarà approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, potrà essere posto in pagamento a decorrere dal 23 giugno 2021 con stacco cedola il 21 giugnoCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2021ha inoltre comunicato che in occasione della divulgazione dei risultati della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020, nonché della relazione finanziaria semestrale e delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive relative all’esercizio 2021,appositeper ladel Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali.