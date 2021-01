KLM continuerà a operare il lungo raggio

KLM

(Teleborsa) - Allarme rientrato per ioperati da. Grazie alla stesura di un nuovo protocollo con il governo olandese, ilda una rotta intercontinentale e non prima della partenza dal Paese di provenienza. Metodo che avrebbe rischiato, in caso di positività di uno solo dei membri di equipaggio, di bloccare personale e aeromobile all’estero.La compagnia aerea e l'autorità sanitaria olandesehanno concordato il test rapido antigenico per gli equipaggi venga effettuato allaPermane il divieto di collegamenti con voli passeggeri, ad eccezione dei cargo, tra l’Olanda e le destinazioni di Regno Unito, Sudafrica e Sud America.