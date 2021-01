La catena di cinema AMC è in forte rialzo dopo aver scongiurato il fallimento

Amc Entertainment Holdings

(Teleborsa) - Grande rialzo a Wall Street per, in, con scambi a quota 4,41. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,91 e successiva a 5,94. Supporto a 3,88.Laè riuscita ad assicurarsi, secondo documenti presentati dalla stessa società alla SEC. "Ciò significa che qualsiasi discorso su un fallimento imminente per AMC è completamente fuori discussione", ha affermato ilCirca 500 milioni di dollari di questa raccolta fondi provengono dall'e da un accordo di investimento con Mudrick Capital Management. La pandemia aveva messo in ginocchio la società, le cui azioni erano diminuite del 48% nell'ultimo anno, portando il suo valore di mercato a 564 milioni di dollari."Guardando al futuro, affinché AMC abbia successo a medio termine,negli Stati Uniti e all'estero - ha detto Aron - Accogliamo con favore l'impegno della nuova amministrazione Biden e di altri governi a livello nazionale e internazionale nel favorire un ampio programma di vaccinazione".