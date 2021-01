Tod's, il calendario finanziario del 2021

Azienda di calzature di lusso

(Teleborsa) - L'rende noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021:CDA: Esame dei dati di vendita dell’esercizio 2020CDA: Convocazione dell’Assemblea Annuale degli AzionistiCDA: Approvazione dei risultati dell’esercizio 2020Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziariAssemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020CDA: Formazione dei comitati e attribuzione di deleghe all’interno del consiglioCDA: Approvazione dei dati di vendita relativi al primo trimestre 2021Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziariCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria SemestraleAppuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziariCDA: Approvazione dei dati di vendita relativi al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2021Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari