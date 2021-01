Vaccino, Pfizer rassicura sulle consegne ma il governo valuta una revisione del piano

Pfizer

(Teleborsa) - La fornitura delditornerà a regime già a partire da questa settimana. La rassicurazione è arrivata direttamente dalla casa farmaceutica americana che, contattata nella giornata di ieri da Sky Tg24, ha puntualizzato che dall'8 al 18 gennaio sono state inviate tutte lepreviste dal piano di ordinazione, "poi c'è stata la riduzione a causa del riadattamento delbelga di".Pfizer ha anche spiegato che la riduzione ha riguardato le fiale ma non lepreviste, "che resta lo stesso". Il "fraintendimento" sarebbe nato dalla differenza di dosi somministrabili per ogni fiala di vaccino: l'(Aifa), ha infatti confermato lo scorso 28 dicembre la possibilità di ottenere 6 dosi da ogni fiala, invece delle cinque previste, grazie all'utilizzo die di una procedura approvata dall'FDA americana, l'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei farmaceutici. "Quello che sta accadendo è frutto di un fraintendimento nel conteggio delle dosi che non è il conteggio delle fiale", ha puntualizzato l'azienda.La spiegazione di Pfizer non ha comunque placato le reazioni del Commissario straordinario per l'Emergenza,, fortemente critico con le aziende farmaceutiche: "Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l'Italia sia più penalizzata di altri. Queste aziende non producono bibite e merendine – ha detto ospite su Canale 5 al programma della domenica pomeriggio di Barbara D'Urso – Si sono impegnate a dare una certa quantità di vaccini che sono molto più importanti delle bibite e merendine. Se avessimo i vaccini che sono stati annunciati dallaentro l'autunno potremmo vaccinare fino a 45 milioni di italiani, ma non credo a queste aziende. Io voglio vedere i vaccini".Arcuri ha fatto riferimento all'annuncio di ritardi sulla consegna dei vaccini anche di, una situazione che, se confermata costringerà a rivedere il. Sia il viceministro della Salute,, che il ministro agli Affari regionali,, hanno quantificato in almeno quattro settimane ilsui tempi previsti per la campagna di vaccinazione."Da domani le dosi a disposizione saranno utilizzate anzitutto per effettuare ilnei tempi previsti a coloro che hanno già ricevuto la prima somministrazione, cioè soprattutto per gli operatori sanitari – ha detto Sileri a 'Domenica In' su Rai1 –Tra due settimane, se tutto va bene avremo un mercato con i tre vaccini: il che significa riprendere con maggior forza, completare la vaccinazione per i medici e gli infermieri e cominciare con gli over 80". "Questo tipo di rallentamento – ha aggiunto – coinvolge tutta l'e buona parte del mondo, ma confido che il ritardo possa essere colmato più avanti". "E' evidente che, se i vaccini non ci sono, slitta di qualche settimana o mese l'. Non dipende da noi ma dalle aziende che forniscono i vaccini", ha spiegato invece il ministro Boccia a Sky Tg24. Anche Boccia ha confermato che i richiami saranno "fatti e garantiti" ma ha aggiunto che il piano va"in base ai numeri ridotti".