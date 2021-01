Wall Street continua la seduta in leggero ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.842 punti.Guadagni frazionali per il(+0,41%); senza direzione l'(+0,18%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,08%),(+0,96%) e(+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,52%),(-1,39%) e(-1,13%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,39%),(+2,04%),(+1,69%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,92%.Affonda, con un ribasso del 2,88%.Crolla, con una flessione del 2,54%.Al top tra i, si posizionano(+7,58%),(+6,95%),(+3,52%) e(+3,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,52%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,49%.