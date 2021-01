Wall Street, società tech spingono Nasdaq e S&P 500, male il Dow Jones

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 3.854 punti.In rialzo il(+1,43%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,55%). A spingere i due indici sono lee il fatto che molti colossi renderanno note le loroquesta settimana, tra cui Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, McDonald's, Honeywell, Caterpillar e Boeing.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,30%),(+0,92%) e(+0,84%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,76%),(-1,12%) e(-0,63%).Tra i(+3,81%),(+0,96%),(+0,56%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,63%.In caduta libera, che affonda del 2,08%.Pesante, che segna una discesa di ben -1,98 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla dell'1,96%.Al top tra i, si posizionano(+32,21%),(+9,20%),(+3,81%) e(+3,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.