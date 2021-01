Crisi Governo, Conte atteso al Quirinale alle 12 per dimissioni

(Teleborsa) -con il Conte-bis, ormai, alleNeliniziato alle 9 di questa mattina, il Presidente del Consiglioha comunicato ai ministri la decisione di recarsi al Quirinale per rassegnareAl momento, non è prevista una conferenza stampa. A quanto si apprende, i capi delegazione del M5savrebbero ribadito nel CdM che si è concluso "in modo molto affettuoso" il loro sostegno al Presidente del Consiglio che, per parte sua, ha ringraziato"Abbiamo affrontato la pandemia e una delle fasi più difficili della storia repubblicana "al meglio delle nostre capacità e crediamo con molti risultati positivi,". Cosìin Cdm. "Questo cammino ci consente oggi di pensare a questa maggioranza anche in prospettiva, come una area di forze riformiste alleate non solo temporaneamente. Per questo è fondamentale salvare questa prospettiva anche nel"Le soluzioni le vedremo durante questa crisi, anche perché la formalizzazione sposta al Quirinale la gestione di questo passaggio. Penso che sia, perché penso che sia il punto di sintesi di un'alleanza tra Pd, M5S e sinistra. A cui noi intendiamo continuare a lavorare, perché credo che sia l'unico schema in grado di opporsi alla destra di questo Paese". Lo affermadi Leu dai microfoni di Rai3 nel corso della trasmissione AgoràChiara la posizione dicapogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Mattino 5", su Canale 5: "Ieri - afferma - il presidente Berlusconi ha parlato in maniera molto chiara.non abbiamo mai invocato le elezioni perché sappiamo che questo è un momento di estrema difficoltà nel quale la politica non si può dividere e non può perdere tempo. Ma una riedizione della stessa maggioranza che ha sostenuto il Conte bis, con le stesse fragilità, non avrebbe alcun senso. O c'è un governo della competenza, un esecutivo dei migliori, uned è meglio il voto. Le decisioni le prenderemo ovviamente, da giorni, spingono per andare alanche se al momento sembra l'opzione meno probabile oltre che quella che rischierebbe diil Paese in una fase in cuiPer ora,è quella di unMa c'è l'incognita, necessarie a garantire i numeri per proseguire la legislatura. Qualora nè l'una nè l'altra strada fossero percorribili, questo scenario sarebbe destinato a naufragare.A quel punto, si aprirebbe la strada all'incarico ad una personalitàdi riconosciuta autorevolezza in grado di compattare l'attuale maggioranza (Pd. M5S, Leu) più Italia Viva e ovviamente le opposizioni. In questo caso c'è da capire quanti di quelli che hanno giurato dio faranno davvero. Insomma, la partita è tutta da giocare e c'è il rischio che