Denaro su H.B. Fuller, mercato premia trimestrale

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,54%.Il produttore di adesivi ha chiuso il quarto trimestre cona 40,6 milioni, pari a 77 centesimi per azione, rispetto ai 32,2 milioni di dollari, (61 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo di un anno fa.contro gli 86 centesimi attesi dagli analisti. Isono cresciuti da 739,1 a 777,6 milioni di dollari oltre i 735,6 milioni indicati dal consensus.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 51,51 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 53,58 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 50,48.