Digital Value, Maurizio Brun sarà il nuovo Chief Revenue Officer

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM e attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, ha nominatocome proprio. Brun arriva nella società dopo un lungo percorso professionale in, dove ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Vice Presidente Enterprise con responsabilità sulle vendite di tutti i principali settori di mercato e Vice Presidente dell’unità Systems Italia.Maurizio Brun si occuperà di sviluppare la presenza del gruppo principalmente nelle. Insieme con lui entrano in Digital Value, provenienti tutti da IBM Italia nonché suoi precedenti collaboratori."Questa nomina - afferma il- conferma la volontà del gruppo di continuare ad investire nelle competenze di qualificate risorse umane, per accelerare la crescita in aree di mercato dove intravediamo grandi opportunità. L’operazione nella sua globalità dimostra altresì come oggi Digital Value sia in grado di attrarre persone di talento che sposano la nostra visione industriale".