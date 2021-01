Garanzia Italia, Sace: finanziamento da 55 milioni di euro a Eldor Corporation

(Teleborsa) - Finanziare gli investimenti, l'attività di R&D e il supporto al capitale circolante. Con questo obiettivo, a seguito del protocollo di collaborazione siglato conper sostenere la liquidità delle imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19,in qualità di banca agente, con un pool di istituti finanziari composto dae con, erogata digitalmente e in tempi brevi, ha concluso un finanziamento da 55 milioni di euro, della durata di 6 anni, a favore diIl gruppo internazionale con quartier generale a Orsenigo (Como), – spiega Sace in una nota – è leader nellanonché nello sviluppo di soluzioni per l'elettrificazione del veicolo, con know-how e tecnologia all'avanguardia. Grazie a questo finanziamento, Eldor rafforzerà la propria struttura finanziaria, proseguendo nel proprio piano degli investimenti e nell'attività di Research & Development."Eldor Corporation – afferma– continua ad affrontare il futuro con grande fiducia nonostante le difficoltà che sta attraversando il nostro settore di riferimento. Lo facciamo operando quotidianamente con serietà, passione e impegno, con la massima attenzione alla sostenibilità aziendale e alla valorizzazione degli investimenti. Basi solide che ci consentono di confermare i nostri ambiziosi obbiettivi di lungo periodo, in linea con il nostro piano strategico contraddistinto da significativi tassi di crescita a livello globale. L'essere affiancati, ancora una volta, dal sistema bancario e in particolare da istituti finanziari di grande rilievo come UniCredit, Banco BPM, Crédit Agricole, Banca Monte dei Paschi di Siena, oltre a Sace, non può che trasmetterci ulteriore motivazione e orgoglio nell'affermare internazionalmente l'eccellenza che l'Italia può e deve saper offrire"."Come UniCredit abbiamo ben presente l'importanza di sostenere gli investimenti di aziende virtuose, come Eldor, tra i leader mondiali per innovazione nel settore automotive, impegnata nello sviluppo di prodotti altamente tecnologici e progettati per la riduzione di emissioni di CO2 – ha dichiarato– siamo quindi particolarmente lieti di avere strutturato questa importante operazione di finanziamento, che conferma la nostra volontà di garantire un costante sostegno all’economia del Paese e di rafforzare l’impegno a favore delle realtà produttive italiane"."Con questa operazione consolidiamo ulteriormente la partnership con Eldor che in questi anni Sace ha supportato nell'espansione internazionale – ha dichiaratoIn questa fase di grande complessità, è fondamentale supportare la filiera italiana automotive, riconosciuta a livello globale e strategica per l'economia italiani grazie agli elevati investimenti in ricerca e sviluppo che risultano essere determinanti in un contesto di rapidi cambiamenti tecnologici. Un comparto centrale e cruciale per l’intera economia italiana, che contribuirà attivamente a un'auspicata ripartenza del Paese, anche grazie alle grandi sfide poste dal mercato, dalla transizione energetica alla mobilità green, fino ai progetti di guida autonoma".