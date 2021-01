Il produttore indiano del vaccino AstraZeneca non prevede di deviare forniture in Europa

AstraZeneca

Pfizer,

(Teleborsa) - Tra circa una settimana,delcontro il Covid giungeranno in, grazie alla fornitura del, che le ha prodotte (e vendute al prezzo di 5,25 dollari ciascuna) per conto della azienda farmaceutica britannica.SII, secondo quanto detto dal suo CEO Adar Poonawalla a Reuters, nonostante AstraZeneca sia sotto pressione dall'Unione europea per aver annunciato un forte taglio nelle consegne nel primo trimestre, a causa di problemi di produzione in uno stabilimento belga.SII è il più grande produttore di vaccini al mondo e fornisce dosi per conto di AstraZeneca, ma è anche libero di concludere i propri accordi di fornitura. "perché ciò significherebbe che le forniture ad Africa e India ne soffrirebbero, e certamente non lo vogliamo", ha detto Poonawalla.Il CEO di SII ha anche affermato che l'azienda aumenterà la produzione del vaccino AstraZeneca del 30% entro la fine di marzo, dalla sua attuale produzione giornaliera di circa 2,4 milioni di dosi, mentreperchè il loro vaccino deve essere conservato a meno 70 gradi, in strutture di cui attualmente l'India non dispone.