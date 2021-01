Johnson & Johnson in rally festeggia il trimestre

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,10%.A fare da assist sul titolo contribuiscono i risultati trimestrali che hanno battuto le attese degli analisti. Nelgli utili si sono attestati a 1,7 miliardi, pari a 65 centesimi per azione, in calo rispetto ai 4 miliardi, (1,50 dollari per azione) riportati nello stesso trimestre di un anno fa.l'utile per azione si attesta a 1,86 dollari, sopra gli 1,82 dollari stimati dal consensus. Lesono salite da 20,7 a 22,4 miliardi di dollari contro i 21,6 miliardi di dollari degli analisti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 173,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 169,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 177,4.