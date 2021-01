Piaggio presenta Porter NP6: primo "city truck" compatto, versatile e green

Piaggio

(Teleborsa) -è da sempre sinonimo di- ieri, oggi, domani - e si adatta ai grandi cambiamenti in corso, per disegnare la, sempre più complessa, rispettando l'ambiente. E' nato con questa aspirazione il nuovo, ilche porta nel suo Dna l'eredità del marchio nato nel 1992 e di un cavallo di battaglia della tradizione Piaggio, l'Ape, per adattarsi alleed interpretando e captando iIl nuovo Porter si propone come un city truck, grazie all'alimentazione combinata e ad una capacità di carico record, superiore alle sue dimensioni e del suo peso. Fra le caratteristiche principali del NP6 la sua, che lo rende adatto a soddisfare tutte le esigenze dei suoi utilizzatori."Piaggio sta modificando il suo Dna in rapporto al contesto in cui si trova", ha esordito il, dando il via all'evento live di presentazione del Porter NP6 in modalità online. Il Porter non è un prodotto che si allontana dalla tradizione - ha sottolineato - ma si adegua alle nuove modalità di trasporto e vendita, adattandosi al contesto in rapida evoluzione della mobilità urbana ed anticipando nuovi trend., ha affermato Colaninno, proponendo il Porter NP6 quale attore del futuro, in grado di "rafforzare la nostra posizione nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e di crescere a livello internazionale".Il Porter NP6 è un veicolo, per la consegna dell’ultimo miglio e per ila corto e medio raggio, in circuito urbano ed extraurbano.Le sue- solo 1,64 metri di cabina per poco più di 4 metri di lunghezza e meno di 7 mq di impronta a terra- lo rendono un veicolo agile ed adatto al traffico, alla sosta ed al parcheggio in città.Ma l'NP6 è anche un veicolo commerciale progettato per, grazie all’incremento della portata utile, che cresce fino a circa il 30%. A livello di portata a telaio le versioni con ponte posteriore a ruote singole possono supportare fino a 1.275 kg, mentre quelle con ruote gemellate superano i 1.600 kg, riuscendo a trasportare carichi ben superiori al proprio peso e mantenendo una massa a terra non superiore ai 2.800 kg.L'altra grande caratteristica del NP6 è la. Il Porter NP6 è infatti dedicato a un target più ampio di clientela, grazie all’elevataLa gamma Porter NP6 infatti è estremamente completa, versatile e personalizzabile in. I modelli sono tre, due con pianale (fisso o ribaltabile), e uno chassis per supportare i più variati allestimenti.Il nuovo Porter NP6 è anche une rispettoso dell'ambiente grazie ad un'Le nuove motorizzazioni da 1.498 cc Euro 6D sono dunque disponibili in due differenti versioni, a seconda dell’autonomia GPL o metano di cui si necessita: Short Range, dedicata a un uso prevalentemente urbano, e Long Range, sviluppato per svolgere attività più impegnative grazie ad una maggiore autonomia e ad una portata superiore.L’ottimizzazione dei volumi e degli spazi ha permesso di aumentare anche lae ila bordo: la cabina di Porter NP6 rappresenta un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, con una postazione di guida ergonomica studiata per ottenere un’ampia e immediata visibilità, facilitando così la guida e le manovre di parcheggio, grazie ai sedili posti a una corretta altezza e al volante compatto.Il Porter NP6 è un veicolodel Gruppo Piaggio da un, in grado di anticipare il cambiamento e, nello stesso tempo, riproporre nella progettazione le linee più tradizionali del Gruppo Piaggio, come dimostra il nido d'ape della calandra.NP6 è distribuito nei principali Paesi europei attraverso una, ad elevata specializzazione nella vendita e nell’assistenza di veicoli commerciali, orientata alla massima soddisfazione del cliente.A seconda delle configurazioni, il Piaggio Porter NP6 saràe prezzi, franco concessionario e de-tax, a partire da poco più di 15.000 euro nella versione benzina\GPL.