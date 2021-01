Piazza Affari brilla in linea con gli altri listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che svetta mostrandosi scintillante in linea con gli altri euro listini. Dopo una partenza vicina alla parità o in negativo, le borse europee hannoL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.855,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,49%.Scende lo, attestandosi a +119 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,62%.svettache segna un importante progresso dell'1,84%, ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,84%, eavanza dell'1,31%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,11%, a 21.977 punti, spezzando la serie negativa iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,14% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 23.960 punti.Effervescente il(+1,63%); sulla stessa linea, sale il(+1,39%).(+2,29%),(+2,11%) e(+1,94%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo(+3,88%),(+2,92%),(+2,81%) e(+2,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,89%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,72%),(+4,35%),(+4,10%) e(+3,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,30%.Calo deciso per, che segna un -1,08%.