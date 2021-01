Piazza Affari brilla insieme ai listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la seduta in deciso rialzo. Ottima la performance anche di Piazza Affari nel giorno in cui il premier Conte ha rassegnato le proprie dimissioni Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,216. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.853,6 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 52,58 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +117 punti base, con un decremento di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,61%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,66%. Composta, che cresce di un modesto +0,23%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,93%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,16%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,20%.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,90%),(+2,05%) e(+2,03%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,65%.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,45%.Su di giri(+3,01%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,00%.Effervescente, con un progresso del 2,92%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,80%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,55%.Tra i(+5,20%),(+3,96%),(+3,53%) e(+3,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,78%.