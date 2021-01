Prysmian colloca un prestito obbligazionario equity linked da 650 milioni

Prysmian

(Teleborsa) -ha lanciato un'e, contestualmente, ildei titoli della societào attualmente in circolazione (emessi nel 2017 con scadenza nel 2022) attraverso un processo di reverse bookbuilding, fino a un valore di 250 milioni di euro.I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per ilalla scadenza e/o per il riacquisto contestuale e per ildella società. L'offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano e internazionale, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada, Giappone, Sud Africa. La data di emissione delle obbligazioni è attesa per il 2 febbraio 2021.Le nuove obbligazioni avranno unae un valore nominale unitario pari ad. Saranno convertibili in azioni ordinarie della società, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria che si terrà entro il 30 giugno 2021, di un aumento di capitale da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni.Ildi conversione iniziale delle obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 45% ed il 50% sul prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della società rilevato sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio e la determinazione del prezzo dell'offerta. Le obbligazioni non matureranno alcun interesse e saranno sottoscritte ad un prezzo di emissione compreso tra il 101,25% e il 103,75% del loro valore nominale corrispondente al rendimento lordo annuo negativo compreso tra -0,73% e -0,25%.Salvo in caso di rimborso anticipato, conversione o riacquisto e cancellazione, le obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale intorno al. La società avrà la possibilità di esercitare un'opzione di tipo call su tutte (e non solamente su parte) le obbligazioni al loro valore nominale a partire dal 12 febbraio 2024, se il valore delle azioni dovesse superare il 130% del prezzo di conversione per un determinato periodo di tempo.