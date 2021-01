Sicit, via libera da Mise accordo per innovazione da 3 milioni

Sicit Group

(Teleborsa) -comunica che tra i 16 Accordi per l’Innovazione siglati il 25 gennaio 2021 tra, aziende e Regioni coinvolte, è stato autorizzato e finanziato anche lo studio e messa a punto di prodotti innovativi derivati da scarti di produzione per l’agricoltura del futuro della Società.Tra i progetti selezionati e supportati rientra infatti quello di Sicit relativo al. Questo verrà realizzato nei siti produttivi della Società di Arzignano e Chiampo, in provincia di Vicenza. I costi complessivi previsti ammontano a circa 12,2 milioni di euro e verranno finanziati dal MiSE per un importo di oltre 3 milioni.della Società è quella di studiare e sviluppare nuovi prodotti e, di conseguenza, nuovi processi produttivi, così da introdurre un nuovo modo di intendere l’azione di supporto alle colture nel settore dell’agricoltura professionale.