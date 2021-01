Tonica Wall Street. Apple e Tesla i conti più attesi

Microsoft

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i nuovi record della vigilia. Prosegue la stagione delle trimestrali che vede tra i protagonisti oggi i conti di, a mercati chiusi. Già sono stati pubblicati i risultati trimestrali di. Focus anche sunell'attesa del bilancio che sarà reso noto domani, mercoledì 27 gennaio. Sempre domani toccherà anche al colosso delle auto elettricheSulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,38%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.868 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,15%); in frazionale progresso l'(+0,44%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,99%),(+0,79%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%.Tra i(+5,30%),(+3,57%),(+1,98%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,77%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,49%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,98%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%.Al top tra i, si posizionano(+2,54%),(+2,45%),(+2,05%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,18%.