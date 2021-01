Vaccino AstraZeneca, il ministero della Salute tedesco smentisce scarsa efficacia

AstraZeneca

(Teleborsa) - Ildinon è meno efficace nei confronti degli over 65. La smentita ad alcune indiscrezioni pubblicate dai quotidiani tedeschi Handelsblatt e Bild è arrivata direttamente dale di Berlino.Secondo quanto avevano riportato le testate, il vaccino funzionerebbe solo all'8% per queste fasce di età un dato smentito immediatamente dalla casa farmaceutica. Il ministero ha spiegato che si è trattato solo di une di una lettura erronea dei dati: la cifra circolata riguardava ilsu cui è stata testata l'efficacia del vaccino, che per l'8% era appunto composto da una popolazione di età compresa tra i 56 e i 69 anni.E conferme sull'efficacia del vaccino anti-Covid di Oxford/AstraZeneca sono arrivate anche da Downing Street, doveve professore, consigliere scientifico capo del governo britannico, ha illustrato ai ministri i dati aggiornati che evidenziano che il vaccino, come quello, si sta mostrando "sicuro ed efficace, con una risposta immunitaria analoga su giovani e anziani".