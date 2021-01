Wall Street chiude in lieve recupero

Dow Jones

(Teleborsa) - Recupera sul finale il listino USA, dopo una giornata improntata alla debolezza. Sui mercati prevale ancora l'incertezza per la diffusione dei contagi di Covid-19 e per gli impatti sull'economia. Ilchiude sulla parità a 30.960 punti, mentre l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 3.855 punti. In denaro il(+0,87%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,59%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,95%),(+0,91%) e(+0,88%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,06%),(-0,76%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,77%),(+1,97%),(+1,69%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,92%.In caduta libera, che affonda del 2,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,15%.Al top tra i, si posizionano(+12,20%),(+6,47%),(+5,18%) e(+4,03%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,67%.Sensibili perdite per, in calo del 2,47%.In apnea, che arretra del 2,15%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.