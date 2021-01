Alitalia, sindacati preoccupati per lavoratori: chiesto incontro con Vestager

(Teleborsa) - "Siamoin amministrazione straordinaria che rischiano di non vedersi pagati gli stipendi se non arriverà la tranche di 73milioni prevista dal Decreto Rilancio". Ilanciano l'allarme sull’attuale situazione della Newco Alitalia-ITA."Siamo preoccupati per la loro sorte perchéper il loro futuro - continuano i sindacati - Un piano industriale che consideriamo troppo debole e mancante di molti presupposti per lo sviluppo della compagnia nel momento in cui il mercato potrà ripartire appieno".Per queste ragioni, insieme all'ETF (Sindacato Europeo dei Trasporti), le organizzazioni sindacali chiedono un, "perché c’è la necessità di sveltire il percorso di autorizzazione da parte della UE per la partenza della nuova Alitalia, sbloccando la procedura di vendita e consentire il trasferimento di tutto il perimetro delle attività, handling e manutenzione comprese".Soltanto ieri Vestager aveva detto di essere "in contatto" con le autorità italiane sull'operazione che dovrebbe portare alla newco ITA e di essere "quasi pronti per le decisioni sui diversi prestiti" concessi dallo Stato ad Alitalia. Secondo l'eurocomissaria, deve esserci, altrimenti il recupero degli eventualidichiarati illegali da Bruxelles passerebbe in capo alla nuova società.Di divero parare i sindacati, secondo i quali "in A.S., brand, logo, beni strumentali indispensabili alla produzione, slot, handling e manutenzione perché costituiscono un patrimonio che ha valore unicum produttivo".