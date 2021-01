Antares Vision acquista altre azioni proprie

Antares Vision

Antares Vision

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie,ha comunicato di aver, tra il 18 e il 22 gennaio 2021, complessivamenteal prezzo medio di 10,3964 euro, per un controvalore peri a 130.838,47 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 20 maggio 2020.A seguito degli acquisti oggi comunicati, al 22 gennaio, la Società detiene 28.333 azioni proprie pari allo 0,048% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 10,5 euro.