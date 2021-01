AT&T scivola al Nyse, chiude trimestre in perdita

AT&T

(Teleborsa) - Seduta trascurata per, che mostra un timido calo dello 0,22% rispetto alle vendite generalizzate che stanno colpendo l'intero listino americano.Il colosso delle telecomunicazioni ha chiuso il quarto trimestre con una 0,75 dollari leggermente sopra i 0,73 dollari stimati dagli analisti. Isi sono attestati a 45,7 miliardi contro i 44,6 miliardi indicati dal consensus. I tre mesi si sono chiusi con una perdita i 13,9 miliardi. Per l'esercizio in corso A&T stima un EPS in linea con il 2020.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,08 USD e primo supporto individuato a 29,12. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,04.