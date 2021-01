Bose asiatiche prudenti. Nikkei 225 chiude in positivo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in risposta alla performance incolore di Wall Street, che aspetta le decisioni di politica monetaria della Fed ed il PIL.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a +0,31%, mentre il Topix sale dello 0,52%. Termina sotto la parità, che mostra un calo dello 0,57%.Incolore le borse cinesi, con Shanghai che segna un -0,05% eche sale di un modesto 0,13%.ha guadagnato invece lo 0,27%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, appare in lieve rialzo(+0,16%), mentre fanno meglio(+0,66%) e(+0,83%). Deboli(-0,24%) e(-0,23%).In rosso(-1,13%); come pure, in discesa(-0,72%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento dell'tratta allo 0,03%, mentre il rendimento delè pari al 3,18%.