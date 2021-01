Cig e blocco licenziamenti, Gualtieri: prima proroga per tutti, poi solo per chi è in crisi

(Teleborsa) - Una prima tranche die proroga delriguarderà tutte le imprese, poi sarà limitata solo a quelle dei settori in difficoltà. È quanto ha dichiarato il ministro dell'Economia,, ospite ieri sera a Di Martedì su La7. Gualtieri in particolare ha individuato ilcome uno dei comparti dell'economia che dovrebbero godere di misure più estese.Sul provvedimento è già a lavoro il Ministero, ha assicurato Gualtieri: "Proseguiamo il lavoro sulche comprenderà anche la misura sui licenziamenti".Inevitabile anche un commento sullain atto. In particolare sull'ipotesi che vede la formazione di un esecutivo di "salvezza nazionale" con le forze della destra. Un'opzione che non sembra percorribile per il titolare del dicastero di via XX settembre. "ci ha spiegato in modo eloquente perché non è possibile un governo con forze anti-europeiste che hanno contrastato l'Europa e l'euro". Gualtieri si riferiva alle parole del leader della Lega che poco prima alla stessa trasmissione aveva detto di essere contrario ai soldi in prestito del"La crisi non aiuta la finalizzazione del piano – ha aggiunto il ministro – l'auspicio è che ci sia un governo più solido, più forte, in".