Covid, Italia: torna ad aumentare il tasso di positività

(Teleborsa) - SonoCovid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia, che fanno quindi un balzo dai 10.593 di ieri, contotali (ieri 257.034) di cui 138.105 molecolari (ieri 108.123) e 105.665 test rapidi (ieri 131.979). Torna a salire il(ieri 4,12%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 2.501.147.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 86.889 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 20 in meno, 2.352 totali), sia quello deglicon sintomi, 194 in meno rispetto a ieri (sono 21.161 in totale).La Regione con più nuovi casi è il(2.385), seguito dalla(2.293). Oltre i 1000 nuovi casi anche Lazio (1.338), Puglia (1.233) e Campania (1.178).