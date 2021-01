Enel entra per il secondo anno nel Bloomberg Gender-Equality Index

Enel

(Teleborsa) -è stata inserita per il secondo anno consecutivo nel, scelta fra le 11.500 società quotate monitorate in tutto il mondo e valutate sulla base dell’ampiezza dell’informativa e dei risultati raggiunti dalle loro iniziative di inclusione di genere. Anche la controllata spagnolaè stata confermata nell'indice.Tale risultato - ha sottolineato, Direttore People and Organization di Enel - "dimostra che il principio della diversità di genere, integrato nella nostra operatività quotidiana a livello globale, contribuisce a creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder ed è quindi un driver fondamentale per il nostro modello di business sostenibile". "Promuovendo la diversità e l’inclusione - prosegue - le imprese hanno l’opportunità di innovare, migliorare il coinvolgimento delle persone e far fiorire la creatività e la passione, coerentemente con i valori aziendali.”Le società inserite nella classifica sono state giudicate in base ad una serie di parametri, come la parità di genere, la leadership femminile e talent pipeline, la parità salariale e gender pay parity, la cultura inclusiva, le politiche sulle molestie sessuali ed il branding a favore delle donne.Enel è stata confermata nell’indice grazie a un punteggio superiore alla soglia globale stabilita da Bloomberg. In particolare, la presenza di Enel è stata confermata grazie alle suedella presenza delle, nelle posizioni manageriali e nelle nuove assunzioni, al contributo dato alla, e alla definizione die di soluzioni diper tutti i suoi dipendenti. Quest’anno è stato specificamente riconosciuto anche l’impegno di Enel nellasul lavoro. Le best practice innovative realizzate sulla diversità di genere hanno consentito a Enel di raggiungere un livello di performance complessivo del 17% superiore al punteggio medio delle altre imprese incluse nell’indice.La leadership di Enel in tema di sostenibilità è riconosciuta anche dalla sua dalla presenza in diversi altri rinomati ranking e indici di sostenibilità, come ad esempio il Dow Jones Sustainability Index World and Europe, gli MSCI ESG Leaders Indices, la serie FTSE4Good Index, il CDP Climate “A” List, gli indici Euronext Vigeo Eiris 120, l’indice STOXX Global ESG Leaders, il rating ISS “Prime”, il Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion Index, l’Equileap Gender Equality in Europe Ranking, gli indici ECPI e i Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices Indices.