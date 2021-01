Giappone verso proroga stato d'emergenza

(Teleborsa) - Ilsi prepara ad, che attualmente dovrebbe scadere il prossimo 7 febbraio. A convincere l'esecutivo nipponicoi coronavirus ed in diverse aree chiave del Paese, fra cui la metropoli di Tokyo.Secondo i media giapponesi, il governo revocherà l'emergenza solo quando sei- compreso il numero di nuovi casi e il riempimento dei posti letto in ospedale - scenderannoA Tokyo la soglia limite è di 500 nuovi contagi al giorno, ma lunedì si registravano ancora 618 casi. Il Commissario all'emergenza giapponeseha dichiarato in Parlamento che questo numero sarà utilizzato come, compreso il numero di pazienti che presentano gravi sintomi, e che il governo prenderà unaAttualmente in Giappone non è in vigore un lockdown in senso stretto, ma lo stato di emergenza impone regole molto simili alle nostre zone arancioni, con uscite di casa limitate alle necessità essenziali, la promozione dello smart working e la chiusura anticipata alle 20 di bar e ristoranti.