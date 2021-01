Il 737 Max torna a volare in Europa

(Teleborsa) - L'per la sicurezza aerea (EASA) ha emesso l'autorizzazione al reimpiego del Boeing 737 Max, già certificato a metà novembre 2020 dalla Federal Aviation Administration (FAA) per il. Il parere positivo è stato emesso a seguito delle verifiche sulle modifiche introdotte sull'aeromobile dopo i due gravi incidenti, in Indonesia e in Etiopia, che avevano portato alla sospensione dell'attività da marzo 2019. Entrambi gli incidenti, senza superstiti, sono stati provocati dal(Maneuvering Characteristics Augmentation System), che aveva messo il 737 Max fuori controllo dei piloti facendolo precipitare.Già agli inizi di dicembre la compagnia low-cost brasiliana Gol ha effettuato il primo volo di linea di un 737 MAX, da San Paolo a Porto Alegre. Il direttore esecutivo di EASA, Patrick Ky, ha detto che l'Agenzia "" e che "continuerà a osservare scrupolosamente il funzionamento degli aerei a mano a mano che rientreranno in servizio".Ilarriva anche da parte dell'autorità regolatoria britannica sull'aviazione civile (). Anche la CAA ha approvato "le modifiche al design" del velivolo, alla sua strumentazione di volo e all'addestramento del personale addetto al pilotaggio come miglioramenti tali da far rientrare gli allarmi sulla sicurezza che aveva suggerito lo stop di tutti i 737 Max in seguito a due incidenti che avevano coinvolto questo modello di aereo.