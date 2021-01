In rosso Wall Street nel giorno della Fed

Microsoft

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street, nel giorno in cui ladiannuncerà la propria decisione sui tassi, che dovrebbero essere lasciati invariati attorno allo zero. Le vendite generalizzate seguono l'andamento negativo dei mercati europei in scia ai ritardi sull'approvvigionamento di vaccini, in Europa e non solo, mentre preoccupano i contagi in vari Stati.Prosegue intanto la stagione delle trimestrali conche a mercati chiusi ha alzato il velo sui conti del quarto trimestre.Sulle prime rilevazioni, ilmostra una flessione dell'1,17%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.793 punti, ritracciando dell'1,47%. Depresso il(-1,63%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,25%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,92%),(-1,81%) e(-1,75%).del Dow Jones,(+8,42%),(+1,67%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,73%.In caduta libera, che affonda del 3,47%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,14 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,99%.Al top tra i, si posizionano(+30,08%),(+6,87%),(+5,87%) e(+5,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,55%.Sensibili perdite per, in calo del 5,55%.In apnea, che arretra del 5,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,14%.